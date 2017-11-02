ليفربول يعبر ماريبور الدفاعي بثلاثية

انفرد ليفربول بصدارة المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، بعدما حقق القوز على مضيفه ماريبور السلوفيني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات.

وسجل أهداف ليفربول كل من محمد صلاح (49) وإيمري كان (64)، ودانييل ستوريدج (90) ليرتبفع ريد الريدز إلى 8 نقاط، في صدارة المجموعة الخامسة، فيما يقبع ماريبور في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

ودحل ليفربول اللقاء بخطة 4-2-3-1، حيث اعتمد في محاولة الاختراق من العمق في البداية إلا أن تكتل دفاعات ماريبور حال دون حدوث ذلك.

ولجأ الريدز إلى العرضيات التي سببت الإزعاج للفريق الضيف، إلا أن الدقة غابات عن مهاجمي الريدز داخل منطقة الجزاء نتيجة التسرع في إنهاء الهجمات خاصة الرأسيات، وذلك بسبب تكتل لاعبي الخصم، ولكن ذلك تحسن نسبيًا في الشوط الثاني.

وتبادل محمد صلاح وتشامبرلين مراكزهما على الرواق من أجل محاولة خلخلة دفاعات ماريبور إلا أن ذلك لم يفلح خلال الشوط الأول.

ولعب ماريبور بخطة 5-4-1 تتحول في الحالة الهجومية إلى 5-2-3، إلا أن افتقار الفريق للسرعات جعل هجماته المرتدة نادرة وغير مؤثرة خلال اللقاء.

ورغم تكدس لاعبي ماريبور في الدفاع إلا أنهم كانوا غير جيدين في مراقبة مهاجمي ليفربول خاصة في الكرات العرضية.

وكاد تشامبرلين أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 8 إلا أن كلود بيلونج تدخل في اللحظة الأخيرة وأبعد عرضية جيمس ميلنر الخطيرة.

وفي الدقيقة 30 كاد بيلونج أن يسكن الكرة في شباك فريقه لولا تألق الحارس هاندانوفيتش الذي أبعد الكرة قبل أن ترتطم بالعارضة وتخرج إلى ركنية.

وفشل أيمري كان غير المراقب في هز شباك ماريبور بعدما علت رأسيته عن المرمى في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، نجح محمد صلاح في خطف هدف التقدم للريدز في الدقيقة 49، بعدما سدد مباشرة عرضية الكسندر ارنولد المتقنة.

وأضاع ميلنر ضربة جزاء التي تسبب فيها روبيرتو فيرمينو، في الدقيقة 53 بعدما تألق الحارس هاندانوفيتش، إذ تصدى لها قبل أن تصطدم بالقائم الأيسر.

وأهدر صلاح فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 56 بعدما علت رأسيته عارضة مرمى ماريبور قليلاً.

ونجح إيمري كان في تسجيل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 64 بعدما تبادل الكرة مع ميلنر قبل أن يضع كرة قوية في الشباك على يسار الحارس.

وهدأ إيقاع اللعب في الثلث الأخير من المباراة بعدما عزز ليفربول النتيجة، خاصة أن ماريبور لم يتراجع عن نهجه التهديفي.

وأتم دانييل ستوريدج ثلاثة ليفربول في الدقيقة 90 بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء ليسددها في المرمى دون رقابة.

كووورة

شام تايمز

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