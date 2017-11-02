بعدما تركها زوجها و ارتبط بصديقتها .. وزن السلطانة نوربانو يمنعها من التمثيل

يبدو أن خسارة النجمة التركية، مرفي بولغور، الشهيرة باسم “السلطانة نوربانو” لوزنها ستسبب لها أزمات كبيرة خلال الفترات القادمة، ومن بينها حرمانها من التمثيل.

وقال موقع “ntv” التركي إن الطبيب الخاص بالممثلة مرفي بولغور أمرها بالابتعاد عن التمثيل والإرهاق الشديد، خلال الفترات القادمة، خاصة أن وزنها الحالي لا يسمح لها بأي مجهود.

وأوضح الموقع التركي أن تحذيرات طبيب مرفي بولغور لها جاءت بعد خسارتها لوزنها 8 كيلوجرامات خلال الفترات الماضية حتى وصل 43 كيلوغرامات فقط.

وتعرضت مرفي بولغور لخسارة شديدة في وزنها مؤخرا بعد انفصالها عن زوجها المطرب التركي، مراد دالكيتش، حتى أن البعض وصفها بأنها أصبحت جلدا على عظم، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، وانفصلت مرفي بولغور عن زوجها في الـ11 من سبتمبر الجاري، في جلسة واحدة بمحكمة الأسرة التركية.

وكانت وسائل الإعلام التركية أعلنت مؤخرا أن السبب وراء انفصال الثنائي هو أن مراد دالكيتش وقع في عشق صديقة مرفي بولغور العارضة التركية، شيلان ماكال، وهو ما تم وصفه بالطعنة من الظهر.

وكان مراد دالكيتش أكد انفصاله عن زوجته مرفي بولغور من خلال منشور عى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، قال فيه “أنا وزوجتي العزيزة مرفي بولغور جمعنا حب كبير لسنوات، واجتهدنا كثيرا لإنقاذ زواجنا، ولكن مع الأسف لم نستطع، وقررنا وضع نهاية لهذا الزواج، أتمنى من الجميع أن يحترموا قرارنا، وأوكد أن كل ما يتداوله عبر وسائل الإعلام عن أسباب انفصالنا غير صحيحة، فقرار انفصالنا بالنهاية جاء لعدم رغبتنا في الإضرار بهذا الزواج”.

وفي النهاية وجه مراد دالكيتش الشكر لزوجته مرفي بولغور من أجل مئات الأيام السعيدة التي منحته إياها.

الجدير بالذكر ان مرفي بولغور من مواليد عام 1987 في مدينة إسطنبول التركية، بدأت مسيرتها الفنية من خلال تجسيدها دور “عائشة” في مسلسل “أجامي جادي” عام 2006، ثم توالت أعمالها الفنية بمسلسلات “الحب مجددا، أسرار صغيرة”، إلا أن شهرتها الحقيقية في وطننا العربي حصدتها من خلال مشاركتها في مسلسل “الشمال والجنوب” عام 2011، مع الممثل التركي، كيفانتش تاتليتوج، الشهير باسم “مهند”، ثم تجسيدها دور “السلطانة نوربانو” في مسلسل “حريم السلطان” عام 2013.

شام تايمز

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