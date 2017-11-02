قناة اسبانية تكشف كواليس خلاف مارسيلو و مودريتش في لقاء جيرونا

أفادت تقارير إسبانية، أن خلافًا قد وقع بين البرازيلي مارسيلو ، والكرواتي لوكا مودريتش خلال المباراة التي انهزم فيها فريقيهما ريال_مدريد أمام جيرونا (1-2) ، الأحد الماضي، لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورصدت قناة “كواترو” الإسبانية مارسيلو وهو يوجه حديثه لمودريتش قائلا: “أنت تقول إنني فشلت، وأنت لا تفشل”.

وأوضحت القناة الإسبانية أن هذا الخلاف ليس الوحيد الذي حدث في المباراة، مؤكدة أن هناك الكثير من التصحيحات المستمرة للفرنسي كريم بنزيمة، من جانب زملائه، خاصة من الإسباني إيسكو، بالإضافة لوجود شكاوى عديدة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وفقاً لصحيفة إيلاف، وأيضاً لعدم وجود تفاهم بين ثنائي وسط الدفاع، الإسباني سيرجيو راموس والفرنسي رافائيل فاران.

وتجمد رصيد ريال مدريد، بعد هذه الخسارة عند النقطة 20 في المركز الثالث، خلف الغريم التقليدي برشلونة المتصدر بفارق 8 نقاط.

يُشار أنّ ريال مدريد، يحل ضيفاً، مساء اليوم الأربعاء، على نادي توتنهام، لحساب الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مع الإشارة أنّ لقاء الجولة الثالثة الذي جمع الفريقين، قبل أسبوعين، بالعاصمة الإسبانية، قد انتهى بالتعادل بنتيجة هدف لمثله.

شام تايمز

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