لأول مرة .. مصر تقيم مسابقة لـ ” ملكة جمال القطط “

مسابقة لملكة جمال القطط في مصر ، العنوان غريب ومثير، وتردد على مسامع المصريين للمرة الأولى، فأصابهم بالذهول والدهشة بل والصدمة.

أقيمت في أفخم فنادق #القاهرة المسابقة التي تعد الأولى من نوعها، ملكة جمال #القطط ، حيث شارك فيها 38 قطا وقطة، تنوعت ما بين المحلية والمستوردة، واختلفت في سلالتها. وحصلت القطة “ايسي” على المركز الأول بين القطط المحلية، فيما فاز 9 قطط بالمركز الأول مشاركة من السلالات المستوردة.

وقالت هبة ربيع، أحد منظمي المسابقة لقناة العربية السعودية: “صاحبة الفكرة هي نجلاء المصري، وتملك نجلاء المؤسسة التي نظمت المسابقة في مصر، وكانت مقيمة خارج البلاد، وقد لفت انتباهها مسابقات عديدة في دول كثيرة خاصة بالقطط، أبرزها هولندا، فتحمست ونقلت الفكرة إلى مصر”.

وذكرت أن عدد المتسابقين وصل إلى 38 قطة، حيث تنقسم المسابقة إلى 3 أقسام، منها قسم متخصص بعرض القطط الكبيرة والمسجلة، أي التي تملك أوراقاً ثبوتية، ويشترط أن تكون من سلالة معروفة، وتمتلك شعراً طويلاً مسترسلاً، وذيلها قصير، ورأسها كبير ودائري، وأذنين صغيرتين، كذلك جسم متوسط بأطراف صغيرة، وأسنان مستقيمة، ولم يسبق لها الزواج.

وأضافت أن مسابقة قسم القطط المحلية لا يشترط فيها أن تكون من سلالة معينة، لكن يشترط أن تكون نظيفة وسليمة، وعمرها أكبر من 3 شهور، وألا تكون شرسة، وفازت بالمركز الأول “القطة ايسى” .

وأضافت هبة ربيع أن الهدف من المسابقة هو التسويق للقطط، فالمؤسسة ينتهي دورها عند عرض القطط وتصنيفها، وتتم تحت إشراف 3 حكام من المقر الأساسي للمنظمة في أوكرانيا.

فيما كانت جوائز المسابقة طريفة، وهي عبارة عن كؤوس وأطعمة مستوردة ومحلية، كما تقدم للقطط المشاركة شهادة تفيد بحصولها على مركز في المسابقة يتيح بيعها بعد ذلك بأسعار مرتفعة.

شام تايمز

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