مسؤول ألماني : السوري الذي قبض عليه في شفيرن للاشتباه بصلته بالإرهاب وصل كلاجئ في 2015

أعلن لورنز كافيير وزير داخلية ولاية مِكلنبورغ – فوربومرن الألمانية مساء يوم الثلاثاء، أن السوري الذي ألقي القبض عليه اليوم في مدينة شفيرن عاصمة الولاية للاشتباه في صلته بالإرهاب، كان قد وصل إلى ألمانيا كلاجئ في خريف 2015.

وتابع الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أن الشاب السوري (19 عاما) قدم طلب لجوء في الولاية في شباط/فبراير 2016، مشيرا إلى أنه حصل منذ نيسان/أبريل من العام الماضي على تصريح إقامة مؤقت كما حصل على وضعية حماية ثانوية. ولفت كافيير إلى أن الشاب السوري لم يكن قد لفت الأنظار إليه حتى الآن.

وأضاف الوزير المحلي أن القبض على هذا الشاب “أظهر أننا نتتبع بشكل قوي الأشخاص الذين تتوافر بشأنهم دلائل على وجود خطر محدد من قبلهم”.

وذكر كافيير أنه دائما ما كان يؤكد على أنه لا يمكن استبعاد إمكانية استغلال مِكلنبورغ – فوربومرن كمكان يتسلل إليه منفذو اعتداءات محتملون “ولذلك فقد ازدادت أهمية أن تساير بنيتنا الأمنية تقنيا وقانونيا الأبعاد الجديدة للإرهاب”.

(DPA-DW)

شام تايمز

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