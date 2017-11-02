ألمانيا : أربعيني من فرانكفورت يقتل زوجته طعناً ” بسبب الغيرة و فيسبوك “

قتلت امرأة طعناً على يد زوجها، بعد شجار دار بينهم، في مدينة فرانكفورت، بألمانيا.

وقالت مجلة “فوكوس” الألمانية، الثلاثاء إن رجلاً أربعينياً أقدم على قتل زوجته البالغة من العمر 31 عاماً، طعناً، بعد شجار حول ظهورها على فيسبوك.

وبحسب المجلة فإن الرجل، كان قد ترك المنزل بشكل طوعي قبل أسبوع، لكنه عاد إليه يوم الإثنين، وتشاجر مع زوجته بسبب “فيسبوك”، قبل أن يقتلها.

ولم يكن أطفال الجاني والضحية (3) في المنزل، عند وقوع الحادثة.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية أن الرجل كانت تتملكه غيرة شديدة على زوجته، فيما قال قاطنون في الجوار، إن الرجل لطيف أما زوجته فهي ممسكة بالهاتف دائماً.

ولم يذكر الإعلام الألماني معلومات أكثر تفصيلاً عن الحادثة، كما لم تذكر جنسية العائلة، ما يرجح أنها ألمانية.

المصدر : FOCUS

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes