مارادونا يهاجم سامباولي بسبب ميسي

انتقد الأسطورة الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا، مدرب منتخب بلاده خورخي سامباولي، بسبب استدعائه لعدد من اللاعبين لا يخدمون طريقة لعب الفريق في الفترة الأخيرة.

ودافع مارادونا، الذي يحتفل بعامه الـ 57، عن ليونيل ميسي، واصفاً إياه بـ “الوحيد”، بسبب اعتماد سامباولي على لاعبين لا يتماشون مع أسلوب لعب نجم برشلونة.

ووجه الحائز على كأس العالم عام 1986 مع الأرجنتين، انتقاداً لاذعا لسامباولي، في حواره مع صحيفة “كلارين” الأرجنتينية، وقال: “أتذكر عندما كنت في كرواتيا أشاهد نهائي كأس ديفيز، دعاني سامباولي للحديث عن القيام بمشروع في إشبيلية معًا، لكن بعد استدعائه لتولي تدريب المنتخب الأرجنتيني لم يعد يتذكر اسمي، أنا لم أعمل مع هؤلاء الأشخاص الوهميين، يعتقدون أنفسهم أكبر مما هم عليه، أنا لا أتفق معه ولا مع رئيس الاتحاد الأرجنتيني.”

وواصل حديثه، قائلًا “وعدني بشيء واحد وفعل عكسه تمامًا، أعتقد أن أفضل رئيس لدينا هو دانيال رئيس بوكا جونيورز.”

وتابع: “في آخر معسكرين استعدادا لمباريات تصفيات كأس العالم، قام باستدعاء ماورو إيكاردي، في حين لم يضم جونزالو هيجواين، الذي يسجل الكثير من الأهداف، ولكنه أيضاً قد يخفق، بالإضافة لضم المهاجم داريو بينيديتو بدلاً من سيرجيو أجويرو”.

ووصف، مارادونا، مواطنه كارلوس تيفيز بالظاهرة، متعجبًا من وضعه في قائمة المغضوب عليهم في المنتخب الأرجنتيني، فيما أثنى على أداء باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

واستمر، مارادونا، في هجومه، قائلًا “عندما كنت مدربًا للأرجنتين، جلبوا لي 14 لاعبًا فقط لقيادة الفريق، وكنت أسأل هل هذه فرقة كرة ماء؟ أنا أرجنتيني أكثر من أي شخص، ولن أذهب ضد بلادي، لقد هددوني بالقتل وأنا لا أخاف.”

وأردف: “الاتحاد الأرجنتيني أقل فسادًا اليوم، لكن يمكن دفع راتب سنوي يقدر بـ4.5 مليون يورو لمدرب، نحن ندفع ذلك لمدرب لا يضمن لنا التأهل إلى كأس العالم.”

وكان ميسي قد حسم تأهل منتخب الأرجنتين لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، بتسجيله هاتريك في المباراة الأخيرة أمام منتخب الإكوادور، والذي ساعد الأرجنتين في التأهل المباشر بدلاً من مواجهة خطر الإقصاء أو التأهل للملحق.

كووورة

شام تايمز

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