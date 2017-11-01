إجراء جراحة لقلبك مساءاً .. أكثر أماناً

إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب، ونصحك الأطباء بإجراء عملية جراحية، فاختر المساء لفعل ذلك!

أطباء قلب فرنسيون أكدوا أن خطر حدوث مضاعفات بعد جراحة القلب يكون أقل إذا أجريت العملية في الفترة المسائية.

ورجّح أطباء مستشفى ليل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، في بحثهم الذي نشرته مجلة “لانسيت” العلمية، أن تكون الأسباب في ذلك متصلة بالساعة البيولوجية للمريض.

ودرس الباحثون حالات 600 مريض أخضعوهم لعمليتي جراحة صمام القلب أو تحويل مسار الشريان التاجي، وأجريت العملية لنصفهم في الصباح وللنصف الآخر في المساء.

تابع فريق الدراسة حالة هؤلاء المرضى خلال 500 يوم التي تلت التدخل الجراحي، وكان الفرق ملحوظا إذ بلغت نسبة المضاعفات لدى من أجريت لهم العملية صباحا 18%، وتقلصت هذه النسبة إلى 9.4% فقط لمن كانت عمليتهم بعد الظهر.

ووفقاً للدراسة، يمكن تفسير هذا التفاوت بعوامل متعلقة بالساعة البيولوجية، فمثل هذه العمليات تتطلب “نقص التروية” بالدم، أي حرمان خلايا القلب من الأكسجين بسبب التوقف اللحظي للقلب لأغراض العملية، ولكن ثمة بروتيناً يطلق عليه “تردد ألفا” يجعل نقص التروية أكثر خطورة، وهذا البروتين يكون موجوداً بكميات أكبر وقت الصباح منه في فترة ما بعد الظهر.

شام تايمز

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