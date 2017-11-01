مدير الأمن العام في لبنان يعلن عن ضبط شبكة للموساد الإسرائيلي ” يديرها سوري من حلب ” !

تناقلت وسائل إعلام لبنانية، الاثنين، تصريحات للمدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس ابراهيم، كشف فيها عن تفاصيل ضبط “شبكة اسرائيلية يديرها سوري”، في تموز 2017.

وقال ابراهيم إن الشبكة “الشبكة يديرها السوري بولس جورج خوري من حلب، والذي قدم الى لبنان عام 2014”.

وجاء في تصريحات ابراهيم، بحسب “تلفزيون الجديد”: “عام 2011 سافر خوري إلى بلجيكا وتعرف على مجموعة من الأجانب ينتمون إلى الموساد خلال تردده إلى إحدى الكنائس يديرهم قسيس إفريقي تحت غطاء العمل الكنسي”.

وأضاف: “بعد عودة بولس إلى لبنان عام 2014 تم تجنيده من قبل اجنبيين يعملان في إحدى الجمعيات الخيرية في الخارج. عرض عليهما بولس انشاء فرع للجمعية في لبنان وتم انشاء فرع للجمعية كغطاء لتجنيد المتطوعين لصالح الموساد”.

وتابع: “كلف جهاز الموساد بولس بما يلي: – تجنيد متطوعين لصالح الموساد الإسرائيلي – استقبال أشخاص من الخارج يعملون لصالح الموساد لمعاينة مواقع عسكرية وأمنية ومراكز تابعة للجيش -ترتيب لقاءات مع أشخاص لديهم قابلية للتعامل مع الموساد – نشر فكر المسيحية المتصهينة في الكنائس ومحاولة تجنيد أحد مسؤولي الكنائس في لبنان”.

وختم: “عام 2015 رافق (خوري) أجانب في مناطق عدة في لبنان في حولة سياحية يعملان لصالح جهاز الموساد قاما خلالها بتصوير مواقع للجيش اللبناني ومجلس النواب”.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes