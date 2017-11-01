داعش يهدد رونالدو بإصدار خاص !.. لماذا؟

مع اقتراب العدّ التنازلي لمونديال روسيا عام 2018، زاد تنظيم الدولة (داعش) من حجم تهديداته للمشاركين المحتملين في المونديال، وعلى رأسهم اللاعبين المشاهير.

آخر تهديدات التنظيم للاعبين كانت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد الإسباني، وصاحب جائزة أفضل لاعب في العالم 2017.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد نشر تنظيم الدولة صورة لرونالدو على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” كأسير، موجهاً رسالة صارمة للنجم البرتغالي في حال مشاركته في كأس العالم.

وتوعد تنظيم الدولة العديد من المنتخبات واللاعبين في حال مشاركتهم في كأس العالم وهدد بعمليات إرهابية في روسيا خلال البطولة.

وكان أول ضحايا تهديدات التنظيم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني حال مشاركته في كأس العالم.

كما امتدت تهديدات تنظيم الدولة إلى البرازيلي نيمار جونيور نجم منتخب السيليساو ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

شام تايمز

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