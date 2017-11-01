لافرينتيف: من الممكن اجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سوريا قبل انتهاء ولاية الرئيس والبرلمان

قال رئيس الوفد الروسي في محادثات استانا ألكسندر لافرينتيف، يوم الثلاثاء، إنه يمكن اجراء انتخابات مبكرة في سوريا قبل انتهاء ولاية الرئيس والبرلمان، داعياً الفصائل المسلحة لعدم وضع شروط مسبقة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.

ونقلت وسائل إعلام عن لافرينتيف قوله في مؤتمر صحفي بختام جولة سابعة من محادثات استانا، انه “يمكن إجراء انتخابات مبكرة في سوريا قبل انتهاء ولاية الرئيس بشار الأسد والبرلمان، في حال اتفق السوريون على الدستور والقضايا الأخرى”.

وتنتهي دستورياً ولاية الرئيس بشار الأسد في عام 2021، حيث كانت اخر انتخابات رئاسية في سوريا عام 2014.

واختتمت اليوم جولة سابعة من محادثات استانا بشأن سوريا، بحضور الدول الضامنة روسيا وايران وتركيا، والتي اكدت في البيان المشترك الختامي تمسكها بوحدة الاراضي السورية، واعتماد القرار الاممي 2254 لحل الأزمة سياسياً.

وتابع الديبلوماسي الروسي “أدعو المجموعات المسلحة للمجيء إلى روسيا لطرح رؤيتها حول الحل السياسي”، مشيرا إلى أن موسكو تعول على مشاركة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في مؤتمر الحوار الوطني.

وأضاف لافرينتيف أن “مسألة حكومة وحدة وطنية سورية قد تطرح في سوتشي، ولكن الأهم هو الإصلاح الدستوري والانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

وكشف لافرينتيف أنه كانت هناك عدة خيارات لاستضافة الحوار السوري قبل أن يتقرر تنظيمه في روسيا.

ودعت روسيا 33 جهة وحزباً سورياً لحضور مؤتمر وطني للحوار، سيعقد في سوتشي بروسيا في 18 تشرين الثاني المقبل، وسط توقعات بمناقشة الدستور السوري.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes