بالفيديو .. مذيعة مصرية تقص شعرها على الهواء بسبب ” الثأر ” !

فاجأت المذيعة المصرية، منال أغا، مشاهديها بقص شعرها على الهواء مباشرة، خلال تقديم برنامجها على فضائية “الحدث اليوم”

المصرية.

وقالت المذيعة، وفق ما نقلت قناة العربية السعودية، إنها تقص شعرها “اقتداء بتقاليد نساء الصعيد اللاتي يقمن بهذا الفعل عند سقوط قتيل

لحين القصاص والحصول على الثأر”، مضيفة أنها تقوم بذلك الأمر تضامناً مع قتلى الشرطة في هجوم الواحات الذي وقع الجمعة

الماضي وأسفر عن مقتل أكثر من 16 شرطياً.

وطالبت المذيعة المصرية بمحاكمات عسكرية عاجلة وإعدامات فورية لكل من شارك في الحادث الإرهابي، مشيرة إلى أنها تتحدث “كسيدة

مصرية عليها أن تقف مساندة ومؤازرة ومساندة للرجال لحين حصولهم على ثأر القتلى”.

شام تايمز

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