ألمانيا : أعلى طاحونة هواء لتوليد الطاقة في العالم تبدأ عملها قريباً

من المنتظر أن تبدأ أعلى طاحونة هواء في العالم، والموجودة في ألمانيا، عملها بتوليد الطاقة الكهربائية، منتصف شهر تشرين الثاني القادم.

وقالت صحيفة “شتوتغارتر ناخريشتن” الألمانية، الخميس الماضي، إن الطاحونة موجودة بولاية بادن فورتنبيرغ الألمانية.

وأضافت أن العلو الكلي للطاحونة بلغ 246,5 متر، في قرية غلايدروف، كما تم الانتهاء من تركيب العنفات والأعمدة بطول 178 متراً.

يذكر أن أعلى طاحونة هواء كانت توجد بمنطقة تبعد 100 كيلو متر، غربي مدينة فرانكفورت، بطول كلي يبلغ 230 متراً.

المصدر : Stuttgarter Nachrichten

شام تايمز

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