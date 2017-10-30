ألمانيا : سائق ” رافعة ” مخمور يحطم عشرات السيارات و يتسبب بخسائر بالملايين !

حطم سائق “رافعة شوكية” مخمور، 40 سيارة في ميناء مدينة لوبيك، بولاية شليسفيش هولشتاين الألمانية، بعد توجهه إلى أحد مواقف السيارات، وصدم عدد منها، ليلة السبت.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، الأحد، إن الشاب البالغ من العمر 28 عاماً، قام بتحطيم 40 سيارة.

وأضافت أنه “عند وصول رجال الشرطة إلى المكان، تسلقوا الرافعة الشوكية، التي تزن 32 طناً، وسحبوا السائق، ودفعوه إلى الأرض، ثم قيدوه”.

وتم وضع الشاب في الحجز الاحتياطي لاستجوابه، فيما قدرت الأضرار التي تسبب بها بملايين اليوروهات.

شام تايمز

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