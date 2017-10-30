فالفيردي يعلق على هزيمة ريال مدريد واحتمال عودة نيمار

علق إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، على الخسارة التي تلقاها منافسه ريال مدريد (2-1)، أمس الأحد، أمام جيرونا الكتالوني، لحساب الجولة العاشرة من الليجا.

وقال فالفيردي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، لمباراة فريقه مع أولمبياكوس اليوناني، في دوري أبطال أوروبا، والتي نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، تعليقًا على هزيمة الريال: “الدوري معقد للغاية، كان علينا المعاناة في سان ماميس، لكننا عملنا بجد وحصلنا على الفوز”.

وتابع: “الجميع يعاني من أجل الفوز، علينا أن نعطي قيمة للانتصارات التي نحصل عليها، ريال مدريد خسر أمام جيرونا، وأتلتيكو تعادل مع فياريال، وفالنسيا وإشبيلية أيضًا تكبدا المعاناة من أجل الانتصار”.

ويتصدر برشلونة الليجا حاليًا، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد.

وعن مواجهة أولمبياكوس، الذي دربه فالفيردي لـ3 مواسم سابقًا، قال المدير الفني لبرشلونة: “من المثير أن آتي لهذا الملعب مرة أخرى، هذا يعني الكثير بالنسبة لي، أتطلع لعيش كل شيء في المباراة، نريد أن نتأهل غدًا، إنها ثلاث نقاط هامة لنا”.

وبخصوص جماهير الفريق اليوناني، قال: “حتى لو استقبلوني بشكل جيد، فإنهم لن ينسوا تشجيع فريقهم، كان هناك بعض المباريات الرائعة لنا، وفزنا بالدوري وأيضًا في دوري الأبطال”.

وحول لاعبه ماسكيرانو، أوضح: “لقد عانى من إصابة طفيفة في القدم، بعد مباراة مورسيا، فيرمايلين كان لديه مشاكل أيضًا، لكنه حصل على التصريح، أعتقد أنهما سيتواجدان معنا غدًا”.

وبخصوص أزمة انفصال كتالونيا، قال: “نحاول الابتعاد عن كل شيء، لكننا لسنا غافلين عن الأحداث، سوف نركز على ما نعرفه، وخاصةً في كرة القدم”.

وعن أولمبياكوس، رد المدرب بقوله: “في برشلونة لعبوا مباراة أكثر دفاعية، والآن يريدون الفوز في ملعبهم، فهم يملكون دفعة معنوية كبيرة مع المشجعين”.

وبشأن مسار برشلونة في الليجا، قال: “الانتصارات في الليجا تعطينا المزيد من الثقة، وما نقوم به يؤكد ذلك، المستقبل غير معلوم، وغير مؤكد، لكننا نملك الثقة، ونفكر في المباراة المقبلة”.

ومعلقًا على التقارير التي تحدثت مؤخرًا، عن إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة، قال فالفيردي: “سنرى ما سيحدث في المستقبل، من المفترض ألا نتحدث بمثل هذه الأمور في الوقت الحالي”.

كووورة

شام تايمز

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