الحكم بحبس عمرو واكد 3 أشهر .. لهذا السبب!

أصدرت محكمة مصرية قراراً بسجن الفنان المصري عمر واكد لمدة 3 أشهر؛ لاتهامه بتحطيم سيارة طالب جامعي، كما ألزمته بدفع 1000 جنيه، لوقف تنفيذ الحكم.

و ذكرت وسائل اعلام مصرية، ان التحريات اكدت أن “واكد هشَّمَ السيارة، عبر كسر الزجاج الأمامي والمرآة، ووضعها أمام فيلته بمنطقة الدقي”.

واستمعت النيابة لأقوال واكد حول الواقعة، وأنكر خلالها الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أنه “اتهام ملفق”.

وكانت النيابة قد أخلت سبيل الفنان عمرو واكد، بضمان مالي 5 آلاف جنيه، لاتهامه بتحطيم سيارة طالب جامعي، بعد توقفها أمام منزله.

وكان طالب جامعي تقدم ببلاغ أفاد فيه بأنه ركن سيارته أمام فيلا الفنان عمرو واكد بمنطقة الدقي، وفوجئ عند عودته إليها أن “واكد” حطم السيارة، اعتراضًا على توقفها أمام منزله.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes