«استنفار تمويني» في اللاذقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول حقيقة وجود «عطر قاتل» في أسواق المحافظة .. مدير التجارة الداخلية : لم يتم ضبط أي عبوة

أصدرَ محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم تعميماً إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول حقيقة وجود «عطر قاتل» في أسواق المحافظة.

وفي كتاب حذّر السالم من وجود عطر يحمل اسم «ريلاكس» في اللاذقية، يُعتقد بأنه قد يكون دخل إلى سورية عبر لبنان بعد أن تم اكتشافه في عدد من الدول العربية قبل نحو شهرين.

وبحسب الكتاب فقد نبّه المحافظ من خطر العطر السام الذي أدى لمقتل عدد من الأشخاص في الجزائر ومصر والعراق والسودان والكويت والبحرين ولبنان، والأخير يعتقد بأن العطر القاتل سيدخل إلى البلاد عبره ليباع في محال العطور والمكياج وكذلك الأمر في الصيدليات.

وأوضح المحافظ في الكتاب بأنه تم اكتشاف العطر المذكور من وزارة الدفاع الجزائرية، التي حذرت مواطنيها من استخدام العطر القاتل الذي أثبت بعد إخضاع مستخدميه لفحوصات طبية بأنه سام، لافتة إلى أن أعراضه لا تظهر مباشرة بعد استعماله، بل تمتد فعاليته لثلاثة أو أربعة أيام بعد استخدامه ويسبب الوفاة.

وبالعودة لمدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد نجم، أكد في تصريح خاص أن دوريات المديرية تعمل وفق توجيهات المحافظ في متابعة الأسواق ومراقبة الأماكن العامة كإجراءات احتياطية حول الموضوع.

وبيّن نجم أنه من باب الحيطة والحذر تم تسيير دوريات المراقبة في جميع أنحاء المحافظة، مؤكداً أنه حتى تاريخ إعداد هذه المادة لم يتم ضبط أي عبوة من العطر المذكور، مؤكداً أن المراقبة مستمرة.

كما أكد مصدر في محافظة اللاذقية ضرورة انتباه المواطن لأي منتج عطري يقوم بشرائه خاصة ممن يبيع العطر على الأرصفة وفي الحدائق الذين نبهت منهم المحافظة، مطالباً التبليغ عن أي شخص يشتبه بأنه يسوّق للمادة ويبيعها.

وكانت محافظة اللاذقية قد أشارت في كتابها إلى مسألة انتشار عدّة أشخاص في المدينة يتجولون في الحدائق العامة بالمدينة ويحملون حقائب مدعين أمام المواطنين بأنهم باعة عطور.

الوطن

شام تايمز

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