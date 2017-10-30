روسيا : العثور على ” كنز ” من القطع النقدية في موسكو

عثر في العاصمة الروسية موسكو على كنز من 97 قطعة نقدية تعود لنهاية القرن الـ17 وبداية القرن الـ18.

ونشر الموقع الإلكتروني الرسمي لمحافظ موسكو وحكومة العاصمة الروسية خبر العثور على القطع النقدية الأثرية في شارع نيجنايا راديشيفسكاي وسط موسكو.

وعثر في المكان على عملات للمرة الثانية خلال شهرين، فمع نهاية شهر سبتمبر الماضي، وجد العاملون41 (كوبيك) مصنوعة من الفضة والحديد من عهد حكم فاسيلي شويسكي وميخائيل رومانوف (القرن السابع عشر)، وفق ما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية، والآن عثر أيضا، وفي مكان قريب من الأول، على كنز ثان، فيه 97 قطعة نقدية من نفس المعدن، تعود لنهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر.

وقال ألكسي يميليانوف رئيس إدارة الإرث الثقافي للموقع الإلكتروني المذكور: “وجد الكنز أثناء الكشف على أساسات المنزل رقم 10، البناء الأول في شارع نيجنايا راديشيفسكايا، بالقرب من كنيسة نيكولاي تشودوتفورتسا. ربما يكون من ترك هذه النقود آنذاك قصد تركها للكنيسة. وعلى أية حال، دفن الكنز في مكان، كان من الممكن أن يكون تحت سور الكنيسة”.

وأضاف يميليانوف أن وزن الكنز يبلغ 23.8 غرام، وقطر العملة النقدية منه لا يتجاوز 8 ميلليميترات، وسماكتها 1 ميلليمتر. ويلاحظ أن النقود كانت موجودة في مكان عميق تحت الأرض، ولم يبقى أي أثر من الحافظة التي احتضنت الكنز، وتأكسد القطع النقدية هو الذي حفظها بسبب نوع معدنها والتصاقها معا.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes