أمريكية تعذب طفلتها لقراءتها ” الإنجيل ” بشكل خاطئ !

كان السجن مصير أم من ولاية بنسلفانيا الأميركية لقيامها بضرب ومحاولة خنق ابنتها لأن الأخيرة كانت تقرأ الإنجيل “بشكل خاطئ”.

وصدر حكم بالسجن لمدة تتراوح بين عامين ونصف العام وخمسة أعوام بحق روندا شوفنر (41 عاماً)، وذلك بعدما أقرت بالاتهامات المنسوبة إليها، بما فيها الاعتداء الشديد على ابنتها البالغة من العمر ثلاثة عشر عاماً.

وقالت الشرطة، بحسب ما اوردت قناة العربية، إن الفتاة أجبرت على الركوع على أرضية الحمام في منزل شوفنر الكائن في مدينة ميدلتون وتكرار قراءة آيات الإنجيل.

وأضافت الشرطة أن شوفنر كانت تمسك برأس ابنتها وتضربها في الحائط في كل مرة ترتكب خطأ أثناء قراءة الإنجيل، وكانت تقول لها إنها سوف تقتلها وحاولت خنقها.

وكانت الفتاة تتصدى لشوفنر التي أمرتها بالرحيل وعدم العودة مجدداً، بحسب الشرطة.

شام تايمز

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