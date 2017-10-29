برشلونة يعادل أفضل بداية بالليجا.. وميسي يستمر بعادته

حقق برشلونة الإسباني فوزا جديدًا، على أتلتيك بيلباو ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا لهذا الموسم، ليحصد الفوز التاسع له من أول 10 مباريات بالليجا.

وقال حساب “ميستر شيب” الإسباني المختص بالإحصائيات إن برشلونة عادل أفضل بداية تاريخية في الليجا، بعد 10 جولات، إذ حصد الفريق 28 نقطة من 9 انتصارات وتعادل وحيد.

وحقق هذه البداية ريال مدريد في 4 مرات سابقا، في مرتين منها حقق اللقب في نهاية الموسم.

كما انطلق برشلونة بنفس الطريقة مرتين سابقًا وحقق فيهما اللقب مرة واحدة، كما حققها أتلتيكو مدريد في موسم 2013/2014 وفاز باللقب في نهاية الموسم.

كما واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي عادته في زيادة رقمه القياسي، إذ يعد اللاعب الأكثر تسجيلًا في مرمى الفريق الباسكي، وسجل اليوم هدفه رقم 23 في المباراة رقم 32.

كووورة

شام تايمز

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