ميسي وشتيجن يؤمنان لبرشلونة خروجًا سالمًا من “سان ماميس”

خرج برشلونة، سالمًا من موقعة سان ماميس بالفوز (2-0) على أتلتيك بيلباو، مساء السبت بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

سجَّل ميسي، الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة (37)، وهو الهدف الـ12 له بالبطولة هذا الموسم، ورقم 23 في مرمى أتلتيك بلباو، فيما سجَّل باولينيو الهدف الثاني (90+2).

ورفع برشلونة، رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن ملاحقه فالنسيا، فيما توقف رصيد أتلتيك بيلباو عند 11 نقطة في المرتبة الـ11.

تألق ليونيل ميسي، خلال الشوط الأول ونجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد، كما برز الحارس الألماني تير شتيجن في إنقاذ مرمى برشلونة، من أكثر من فرصة محققة للتهديف، أبرزها انفراد تام لأدوريز.

قدَّم برشلونة مستوى جيدًا بالشوط الأول وسط أداء مميز من ميسي، وباولينيو، وسواريز، وفي الثاني سيطر بيلباو وسط تراجع من البلوجرانا.

ونجح البارسا في الوقت الضائع من تسجيل الهدف الثاني من هجمة مرتدة، مررها ميسي لسواريز الذي سدد لترتد من الحارس، ويجدها باولينيو أمامه ليضعها في الشباك.

الشوط الأول

جاءت البداية حذرة من الفريقين، وبعد مرور ربع ساعة بدأ أتلتيك بلباو في صناعة الخطورة على مرمى منافسه، بعدما قابل أدوريز في الدقيقة (17) كرة عرضية رائعة تصدى لها تير شتيجن بثبات.

وفي الدقيقة (19) أضاع أدوريز انفرادًا تامًا، بعدما تعملق تير شتيجن وأمسك بالكرة، في الدقيقة (21)، اخترق ليونيل ميسي بعد تبادل ثلاثي للكرة مع باولينيو وسواريز، ويمر من الحارس لكنه يسدد في القائم.

وسدد سواريز كرة قوية في الدقيقة (33) مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة (37) نجح ليونيل ميسي في تسجيل الهدف عندما استقبل عرضية جوردي ألبا بالتسديد في الشباك.

ومرر ميسي في الدقيقة (40)، كرة رائعة إلى باولينيو الذي سدد بقوة في القائم، وفي الدقيقة (42) كرة من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء أبعدها الدفاع.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بمحاولات من جانب برشلونة بغية إحراز هدف ثان ينهي اللقاء، لكن بيلباو سرعان ما استعاد ثباته، وشكل أول خطورة حقيقة عن طريق راؤول جارسيا.

وقابل جارسيا ركلة ركنية من الناحية اليمنى، برأسه قوية تصطدم بالقائم في الدقيقة (53)، ونال جيرارد بيكيه بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على أدوريز في الدقيقة (62)..

وسدد ويليامز كرة قريبة من داخل منطقة الجزاء، يمسكها تير شتيجن بثبات، فيما سدد سواريز كرة من داخل منطقة الجزاء تصطدم بأقدام المادفعين.

وكان راؤول جارسيا قريبًا من التسجيل في الدقيقة (67) لكن لم يلحق بكرة عرضية من الناحية اليسرى مرت من المدافعين ويصل جارسيا متأخرًا، الذي كرة قوية تمر بجوار القائم في الدقيقة (70).

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه باولينيو في الدقيقة (75)، وأضاع كوردوبا فرصة التعديل عندما قابل عرضية ويليامز من الناحية اليمنى بشكل سيئ فوق القائم في الدقيقة (77).

وسدد أدوريز كرة قريبة من داخل منطقة الجزاء يمسكها شتيجن بثبات في الدقيقة (78)، ونال أومتيتي بطاقة صفراء في الدقيقة (81) لتعمده إضاعة الوقت بالتأخر في تنفيذ ركلة حرة لفريقه.

وفي الدقيقة (83) قابل راؤول جارسيا ركلة ركنية تصطدم بالقائم، وتألق شتيجن مرة أخرى، وأبعد رأسية أدوريز في الدقيقة (86).

ووسط محاولات أتلتيك بيلباو للتعادل، ومن هجمة مرتدة قادها ليونيل ميسي، يمرر لسواريز داخل منطقة الجزاء، ليسدد بقوة ترتد من يد الحارس ليجدها باولينيو سهلة ويضعها في الشباك (90+2).

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes