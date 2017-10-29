بالفيديو .. أسرة سعودية تفترش الأرض بعد طردهم من شقتهم المستأجرة

وثق مقطع فيديو نشره أحد المواطنين واقع أسرة #سعودية بجازان قادها شظف العيش إلى البقاء في الخلاء تفترش الأرض وتلتحف السماء، بعد أن أقدم مالك شقتهم المستأجرة على إخراجهم منها لتراكم المستحقات عليهم وعجزهم عن السداد.

وأظهر مقطع الفيديو رجلا وامرأة وعددا من الأطفال وهم يجلسون تحت أشعة الشمس ويشكون عدم امتلاكهم سكنا خاصا.

وقام عدد من شباب محافظة صبيا وفقا لصحيفة سبق، بالتكفل بإسكان الأسرة يومين في أحد الفنادق بشكل مؤقت، لافتين إلى أن رب الأسرة متقاعد قديماً ودخله ٣ آلاف ريال، ولا يستطيع تملك شقة سكنية، داعين إلى تقديم يد العون لهم.

شام تايمز

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