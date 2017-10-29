بيع ” نيزك ” عمره مليارات السنين في مزاد علني !

بيع نيزك عمره 4.5 مليار سنة تقريبا (ما يقرب من عمر الأرض) في مزاد على الإنترنت مقابل 16 ألف يورو.

ووُصف النيزك ” Muonionalusta” بأنه “أقدم نيزك معروف على سطح الأرض”، وذلك في قائمة موقع المزاد (Catawiki)، حيث يبلغ وزنه 26.5 كغ ويُقال إنه من نوعية ممتازة.

وعثر الباحثون على الصخرة الفضائية في أوائل التسعينات، بالقرب من قرية Kitkiöjärvi في بلدية باجالا بالسويد. ويعد النيزك جزءا من مجموعة Muonionalusta الشهيرة.

ووصلت المجموعة إلى شمال إسكندنافيا قبل حوالي مليون سنة، حيث عُثر على نحو 40 قطعة منها في المنطقة، وفق ما اوردت قناة روسيااليوم، وجذب النيزك 25 عرضا قبل أن يُباع في نهاية المطاف مقابل 18847 دولار، حيث تلقى المشتري شهادة بأصل النيزك أيضا.

ويطلق على بائع هذا النيزك اسم “Fallen Angel” من إسبانيا، كما كان هناك أمل في أن يتم شراء الصخرة الفضائية من قبل سويدي لتعود إلى السويد، إلا أن المشتري كان من المجر.

الجدير بالذكر، أن هذا النيزك أفضل بكثير من آخر ما عُرض للبيع في المزاد خلال شهر مايو من العام الماضي. وكان من المتوقع أن يُباع النيزك “Hammadah al Hamra 280” مقابل 15 ألف يورو تقريبا، إلا أن العملية فشلت بعد أن تلقى عرضا قدره 131 يورو فقط.

شام تايمز

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