تمثال شمعي للمغنية الأمريكية ليدي غاغا يثير موجة من السخرية

أثار تمثال شمعي للمغنية الأمريكية المثيرة للجدل ليدي غاغا ، موجة من السخرية والانتقادات في العالم، على اعتبار أنه يظهرها بصورة “غير لائقة” و مثيرة للسخرية.

ولا يطابق التمثال الذي عرضه “متحف ليما” للشمع، شكل المغنية، خصوصا أنفها، بحسب متابعيها، في حين أن ذراعيها مختلفتان عن بعضهما من حيث الحجم فأحدهما نحيف والآخر بعضلات ظاهرة، وفقاً لشبكة إرم نيوز، وهو ما دفع إلى وصف المتحف الذي نحت التمثال بأنه “الأسوأ في العالم”.

وعقب نشر صور التمثال الذي يحاكي شكل المغنية، انطلقت موجة من التعليقات الساخرة، كان منها، “وجه ليدي غاغا وذراع نادال”، فيما علق آخر: بالقول “إنه صرصار فضائي قتل ليدي غاغا وتقمص شخصيتها”.

ورأى مختصون في ذلك المجال الفني أن تمثال غاغا يؤكد أن متحف عاصمة البيرو هو “الأسوأ في العالم”، لافتين إلى أن كل تماثيله المعروضة لا علاقة لها بالشخصيات الأصلية، مثل المغنية الكولومبية شاكيرا أو الرئيس الأمريكي السابق جون كيندي.

شام تايمز

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