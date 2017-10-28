الإفراج عن وثائق سرية خاصة باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق كينيدي

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، السرية عن ألفين و891 وثيقة خاصة باغتيال الرئيس الأسبق، جون إف كينيدي، من خلال إتاحتها على الإنترنت، بعد كان محظورًا الوصول إليها.

وبحسب معلومات صادرة عن البيت الأبيض، فإن إتاحة الوثائق جاءت بناء على تعليمات من الرئيس، دونالد ترامب، ضمن مساعيه لإزالة الغموض الذي يكتنف عملية الاغتيال.

ولقد أتاح الأرشيف الوطني للولايات المتحدة، الوصول للوثائق، على الإنترنت دون قيود، في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسات المعنية عملها لإتاحة ما تبقى من سجلات متعلقة بالاغتيال.

وفي مذكرة وزعها البيت الأبيض ليلة الخميس، كتب ترامب عن حجب الوثائق “الشعب الأمريكي، يتوقع ويستحق أن تقدم له حكومته أكبر قدر ممكن من الحرية للوصول لملفات اغتيال الرئيس كينيدي”.

وتابع “وذلك ليستطيع الناس، أخيراً، الاطلاع على تفاصيل هذا الحدث المهم”.

شام تايمز

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