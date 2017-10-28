مقترحات قد تحدث تغييرات جذرية على كرة القدم و السلة و التنس

نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية عدداً من القوانين المقترحة التي من شأنها أن تحدث تغييرات جذرية في كرة القدم والسلة والتنس، التي يتم مناقشتها ودراستها حالياً، قبل تطبيقها بشكل رسمي.

وفيما يلي أبرز هذه المقترحات، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية:

*كرة القدم:

1. إلغاء نظام التسلل

2. طرد اللاعب لدقائق معينة وعودته إلى المباراة بدلاً من البطاقة الصفراء.

3. ينفرد اللاعب مع الحارس من نقطة انطلاقة تبتعد 25 متراً عن خط المرمى، وعليه أن يسجل في مدة زمنية قدرها 8 ثوان، بدلاً من احتساب ركلة جزاء.

4. إضافة مدة خروج الكرة من أرض الملعب (ركنية أو تماس) إلى الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في آخر 10 دقائق من المباراة.

5. قائد الفريق فقط من يملك صلاحية مناقشة الحكم والاحتجاج على قراره.

6. طرد اللاعب في حال تخطيه عدداً معيناً من المخالفات.

7. زيادة عدد التبديلات المسموحة خلال المباراة الواحدة.

8. إجراء عملية التبديل دون الحاجة إلى إيقاف سير اللعب في المباراة.

*كرة السلة في الدوري الأمريكي:

1. إضافة رمية جديدة يحصد من خلالها اللاعب 4 نقاط.

2. تقليل عدد المباريات في الدوري الأمريكي، التي تبلغ حالياً 82 في الموسم الواحد.

3. يتم اختيار أفضل 16 فريقاً للعب في النهائيات، سواء من القسم الشرقي أو الغربي.

*عالم التنس:

1. في حال لامست الكرة الشبكة وسقطت في منطقة إرسال الخصم مرتين متتاليتين، تحسب نقطة للاعب صاحب الإرسال.

2. تخصيص ساعة لحساب المدة الزمنية القصوى، قبل أن يقوم اللاعب بالإرسال، والتي تبلغ حالياً 25 ثانية.

3. الاستعانة بالمدرب مرة واحدة في كل مباراة بالنسبة لتنس الرجال (تم تطبيقه في تنس السيدات).

شام تايمز

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