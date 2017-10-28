ابتكار مرآة ذكية تخبرك بمستوى جمالك بكل صراحة

تم تطوير مرآة جديدة تتمتع بذكاء و صراحة شديدتين لتُخبر النساء كيف تبدو، وهل هن قبيحات أم جميلات وتزودهن بنصائح وإرشادات عن منتجات تُظهرهن أكثر تألقاً وجمالاً.

مرآة “هاي ميرور بلس+” الذكية البالغ سعرها 319 جنيهاً إسترلينياً (259 دولاراً أمريكياً) تقوم بعمل مسح شامل لوجهك وبشرتك لتحللها وتخبرك بصدق عن مستوى ونسبة التجاعيد والبقع الحمراء والسوداء والخطوط الدقيقة في وجهك، وتزودك بخطة علاج وعناية لبشرتك قائمة على معايير ومقاييس دقيقة تُقيم كل جزء من بشرتك.

تخزن المرآة أكثر من 14 ألف صورة لبشرتك على مدار الوقت، لتجعلك تراقبين ما يحدث لبشرتك من تغيرات، مع ميزة “علبة الجمال الخاصة بي” لتمكنك من معرفة أي من منتجات العناية المناسبة تماماً لبشرتك وأي منها غير ملائمة بل تضر بشرتك، ويتم تشفير جميع النتائج، لتتمكني أنت وحدك من الدخول عليها عبر صوتك ووجهك.

تلتقط المرآة المزودة بكاميرا ومصباحين”LED” على الجانبين ونظام صوتي يتحدث معك، صورة “سيلفي” لوجهك من دون مكياج، لتحللها ثم تعد تقريراً خلال 90 ثانية يتضمن كل ما تعانيه بشرتك من مشاكل، ثم تُحضر لك برنامج عناية خاص بك يتضمن منتجات توصيك بها تناسب احتياجات بشرتك.

وتستخدم هذه المرآة الذكية الواقع المعزز لتتيح لك تجربة المكياج “افتراضياً” ولكي تشاهدي بنفسك كيف يبدو على وجهك قبل أن تتخذي قرار وضعه على وجهك في “واقعياً” قبل خروجك للعمل أو مناسبة ما.

وليس هذا فحسب، بل تُعلمك المرآة طريقة وضع المكياج خطوة بخطوة بما فيها المصحح “الكونتور” وطريقة رسم الحواجب بما يتناسب مع شكل وجهك، بحسب الموقع الإلكتروني الخاص بالمرآة.

بالإضافة إلى احتوائها على إضاءة مكياج محيطية، قائمة على 5 سيناريوهات لمختلف أشكال الإضاءة، لتمكنك من وضع مكياج مثالي بدلاً من الاعتماد على ضوء واحد، فمثلاً يشمل إضاءة مكتب في يوم مشرق، ومركز التسوق ومطعم بإضاءة خافتة وغروب الشمس ويوم مشمس في الهواء الطلق، لإعداد كل الاحتمالات التي تُمكنك من وضع مكياج مناسب مع كل احتمال.

كما تتميز المرآة أيضاً بأنها جهاز لبث الفيديو والموسيقى من يوتيوب وسبوتيفاي، عبر تطبيق مصاحب يتم تحميله على جهازك. وتدعم المرآة حتى 6 أشخاص في العائلة، لكل مستخدم بروفايل خاص به منفصل عن الآخر، يتم التحكم فيه عن طريق ريموت كنترول أو بالإيماءات أو بالأوامر الصوتية، بفضل دعمها لشبكات واي فاي اللاسلكية وبلوتوث للاقتران بأجهزة ذكية أخرى.

شام تايمز

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