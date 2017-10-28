أغلى حذاء في العالم ثمنه 15 مليون دولار !

تم الكشف مؤخراً عن أغلى زوج من الأحذية النسائية في العالم بلغت تكلفته حوالي 15 مليون دولار أمريكي، بعد الانتهاء من صناعته من قبل مصممة اشتهرت بأعمالها الفريدة.

تم تصميم أغلى حذاء في العالم من قبل البريطانية ديبي وينغهام، التي قامت بتصميم أغلى ثوب في العالم سابقاً، وتشتهر وينغهام بتصميماتها الفخمة والفاخرة للمشاهير والشخصيات السياسية الرفيعة المستوى.

ويتميز الحذاء بالماسات الوردية والزرقاء التي ترصعه والتي يصل ثمنها إلى أكثر من مليون دولار أمريكي، بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الحذاء على ثلاثة قيراطات من الماس الأبيض النقي و1000 ماسة صغيرة تزين حوافه، في حين صنع سحاب الحذاء من الذهب الخالص.

وبحسب التقارير، فإن صناعة هذا الحذاء تطلبت مئات الساعات من العمل على يد واحد من أمهر الحرفيين في العالم، حيث تم طلاء جلد الحذاء بماء الذهب، وتم تزيينه بزهور الياسمين المصنوعة من الجلد والمرصعة بالألماس.

وأوضحت متحدثة باسم المصممة وينغهام بأن الحذاء تم تصميمه بطلب من عائلة فاحشة الثراء أرادت أن تقدمها كهدية لإحدى الصديقات في عيد ميلادها.

شام تايمز

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