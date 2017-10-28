نادي مورسيا ينشر صوراً فاضحة للاعبي برشلونة

نشرت وسائل إعلام إسبانية و بريطانية مجموعة من الصور الفاضحة من داخل غرفة تبديل ملابس #برشلونة ، بعد لقائهم أمام ريال مورسيا في كأس ملك إسبانيا الثلاثاء الماضي، والذي حسمه البرسا لصالحه 3-0.

وقالت صحيفة دايلي ميل البريطانية، وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، إن “لاعبي برشلونة تركوا غرفة تبديل الملابس في ملعب المنافس بحالة مزرية، الفوضة العارمة في كل مكان، مخلفات الطعام والشراب ملقاء على الأرض”.

وأثار تصرف لاعبي وطاقم برشلونة الفني غضب إدارة نادي مورسيا، خصوصاً بعد تجاهلهم تنظيف الغرفة، مما دفعهم إلى التقاط صوراً للفوضى التي خلفها نجوم البرسا، وتسريبها إلى وسائل إعلام مختلفة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes