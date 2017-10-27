حماة : مسلح يرمي قنبلة داخل مطعم فلافل و يتسبب بمقتل شخص و بتر ذراع وساق آخر !

تسبب مسلح بمقتل مدني وبتر ذراع وساق آخر، وإصابة آخرين، بعد أن قام برمي قنبلة في محل تجاري، بمحافظة حماة.

وذكرت وسائل إعلام أن المسلح قام يوم السبت الماضي (21/10)، إثر مشاجرة في الحي الشرقي بمدينة السلمية بمحافظة حماة، برمي قنبلة، أدت إلى مقتل شخص وإصابة 5 آخرين.

ووفق المعلومات، فإن المسلح ألقى بالقنبلة داخل “مطعم فلافل الولاء”، ما أدى إلى مقتل “محمد شدود” (الصورة)، وبتر ذراع وساق “محمد السرميني”، إلى جانب إصابة كل من محمد حسون وحسين السلوم واسماعيل أبو العنز.

ولم يعرف مصير الشاب (18 عاماً) بعد الحادثة، كما لم تذكر المصادر سبب المشاجرة.

شام تايمز

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