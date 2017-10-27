القبض على سيدة ادعت أنها طبيبة و اختطفت مولودة من داخل مستشفى في دمشق !

قالت وسائل إعلام الأربعاء، إن السلطات المختصة في دمشق، ألقت القبض على عصابة “متورطة في اختطاف الأطفال”.

ونقل الإعلام عن مصدر في الأمن الجنائي، أنه تم إلقاء القبض على خاطفي طفلة حديثة الولادة من مستشفى الزهراوي.

وعن كيفية الاختطاف، قال المصدر: “بعد أن تمت إحدى حالات الولادة بمشفى الزهراوي بحوالي الست ساعات، وعند الساعة الواحدة والنصف فجراً، حضرت سيدة إلى المشفى المذكور وادعت أنها طبيبة في نفس المشفى وقامت بخطف المولودة”.

وأضاف: “تم إبلاغ فرع الأمن الجنائي بدمشق حيث قامت عدة دوريات برفقة ضباط من الفرع بالتوجه إلى المشفى وباشرت بالتحقيق وبالتعاون مع ممرضة من المشفى، وتم إلقاء القبض على الخاطفة (أ.ز) وبرفقتها عدد من الأشخاص، “.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، أن المولودة تمت إعادتها لعائلتها، وما زالت التحقيقات مع الخاطفة مستمرة.

شام تايمز

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