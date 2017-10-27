فريق قوات خاصة أمريكي ” نسائي ” يرتدين ” ملابس قبلية ” .. يقود عمليات البحث عن عناصر ” داعش ” في سوريا

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن فريق خبراء من القوات الخاصة النسائية، يقود عمليات البحث عن عناصر “داعش” في سوريا.

وذكرت الصحيفة أن وحدة شؤون العمليات الخاصة النسائية الأميركية دوراً حيوياً في تعقب المقاتلين في سوريا والعراق، على غرار الـ 300 عضو التابعين للقوات الجوية الخاصة SAS الذين مازالوا مستقرين في سوريا.

وتستقر المجموعة النسائية الأميركية، التي تتألف في الأساس من اللغويات اللواتي خضعن لتدريب مكثف هناك لجمع معلومات استخباراتية من خلال التواصل مع مشايخ القرى وقادة المجتمع.

ولا ترتدي المجموعة زياً موحداً، بل يرتدي أفرادها، بحسب الترجمة التي أوردها موقع هافينغون بوست بنسخته العربية، ملابس قبلية ويحملْن بندقية شبه آلية من طراز Colt AR-15 ومسدساً مخفياً بالإضافة إلى ترسانة صغيرة من القنابل اليدوية.

وبالإضافة إلى البحث عن الجهاديين تتواجد المجموعة هناك أيضاً للمساعدة في إعادة بسط سيطرة قوات الشرطة المحلية على المجتمعات في سوريا.

شام تايمز

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