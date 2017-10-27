ألمانيا : السلطات ترفض السماح لعائلة إطلاق اسم مرادف لـ ” الشيطان ” على مولودها خوفا على تهديد مستقبله وقد يعرض الطفل للخطر

رفضت السلطات الألمانية تسمية مولود جديد ” لوسيفر”، خوفا على تهديد مستقبله وقد يعرض الطفل للخطر

وقال ماتياس غروند، الذي يعمل في محكمة مقاطعة كاسل أن هذا الاسم قد يعرض الطفل للخطر.

وكان موظف البلدية قد رفض تسجيل هذا الإسم في سجل المواليد.

وبعد جلسة محكمة غير علنية اقتنع الوالدان باختيار اسم آخر لمولودهم، حيث سيسمونه ” لوسيان”.

ولو أن الوالدين تشبثا باسم ” لوسيفر” فكان سيتحتم على المحكمة فتح تحقيق لتقرير ما إذا كان الاسم مسموحاً به في القانون الألماني.

الكلمة اللاتينية “لوسيفر” تعني “نجمة الصباح”، ولكن اليوم الاسم هو مرادف للشيطان. وفي التقليد المسيحي، استخدم لقب لوسيفر، كالاسم الصحيح للشيطان.

وفي الثقافة الشعبية فإن لوسيفر مرادف لإبليس أو الشيطان.

(Deutsche Welle)

شام تايمز

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