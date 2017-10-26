” يبدون كباراً لأنك راكع ” .. لافتة رياضية تربك تركيا

بدأت الحكومة التركية تحقيقاً بشأن لافتة رفعها مشجعون لفريق “غلطة سراي” لكرة القدم قالت وسائل إعلام مؤيدة للحكومة إنها مرتبطة بشكل واضح بمنظمي محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت في 2016.

وفتح المشجعون قبل انطلاق المباراة بين غلطة سراي ومنافسه المحلي فناربخشه، الأحد الماضي، لافتة كبيرة بالأحمر والأصفر وراء المرمى عليها شخصية “روكي” التي قام بأدائها الممثل الشهير سلفستر ستالون في أحد أفلامه مع تعليق يقول “انهض” و”إنهم يبدون كباراً لأنك راكع”.

وربطت وسائل إعلام موالية للحكومة اللافتة والتعليق المدون عليها بشبكة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016.

وقالت صحيفة “تقويم” اليومية إن اللافتة كانت تشير إلى خطاب أدلى به غولن، نقل عنه قراءته خلاله جزءاً من قصيدة تنتهي بكلمات “انهض يا سكاريا”. وسكاريا هو إقليم في شمال غرب تركيا.

وذكرت مصادر من مكتب رئيس الوزراء بن علي يلدريم أنه أمر السلطات، الاثنين، بالتحقيق بشأن اللافتة.

وقال غلطة سراي في بيان إن الاتهامات “محاولة مثيرة للشفقة” للإساءة للنادي، مضيفاً أن نفس اللافتة رفعت في مباراة في أيار/مايو.

وذكر النادي على موقعة الإلكتروني “سنستخدم كل حقوقنا القانونية ضد أي مؤسسة وشخص وحساب على مواقع التواصل الاجتماعي يحاولون وضع اسم غلطة سراي إلى جانب اسم زعيم تلك المنظمة الإرهابية الشائنة، الذي تلطخت يداه بالدماء مستغلين التصميم (على اللافتة) كذريعة لذلك”.

( reuters )

شام تايمز

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