هولندا : محكمة تقرر إرسال شاب سوري لمصح نفسي بدلاً من السجن بعد اعتدائه على رجل و فتاتين

قرر القضاء الهولندي إرسال شاب سوري، اعتدى على فتاتين وهدد رجلاً، إلى المصح النفسي، بسبب الاختلال الكبير الذي يعاني منه، وعدم إنزال عقوبة بحقه.

وقالت صحيفة “توبانتيا” الهولندية، إن ثلاثة قضاة في مدينة ألميلو، قرروا أن السوري (عمار.إ.ج – 29 عاماً)، لن تتم ملاحقته قضائياً، وإنما ستتم معالجته بشكل قسري في مستشفى للطب النفسي، بطلب من المدعي العام.

وكان اللاجئ السوري المولود في القامشلي، بحسب الصحيفة، قد قام في الثاني والعشرين من شباط الماضي، بإيقاف فتاة ووضع يده على مناطق حساسة من جسدها، قائلاً إنه يريد اغتصابها، ليقوم بعد ذلك بركلها على أقدامها، قبل أن يقوم بإمساك فتاة أخرى من مؤخرتها.

وقام الشاب في وقت لاحق بالصراخ على رجل هولندي، ووصفه بالسرطان (يعتبر هذا الوصف شتيمة في هولندا).

وبحسب محاميته “باولا فيبيلينك” فإن أصوله لعبت دوراً في ما حصل، وقالت: “لم يتلق موكلي العناية الكافية في صغره”.

ويتلقى عمار الفحوصات في مركز بيتر بان.

شام تايمز

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