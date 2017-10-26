ألمانيا : تبرئة لاجئ سوري من تهمة ” تهريب عشرات اللاجئين داخل شاحنة “

أزال الادعاء العام الألماني، تهمة المشاركة في عملية تهريب لاجئين، عن لاجئ سوري يبلغ من العمر 26 عاماً.

وقالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، أمس الأربعاء، إن الشاب السوري اعتقل بشبهة المشاركة في تهريب اللاجئين، عندما ألقت قوات الشرطة القبض عليه، يجلس إلى جانب سائق تركي، يحمل في شاحنته خمسين لاجئاً، شرق ولاية براندنبورغ، في أيلول الماضي.

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في فرانكفورت، الأربعاء، إن “الاشتباه بجريمة المشاركة في عملية التهريب لم يتم تأكيدها”، وقد تم رفع طلب إلغاء أمر الحبس بحقه.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة كانت أوقفت الشاحنة فى منتصف شهر أيلول، على طريق A 12، عندما كانت تسير باتجاه برلين.

وكان المحققون في البداية قد اشتبهوا بأن الشاب السوري شريك للسائق التركي في التهريب، في حين ما يزال الأخير قيد الاعتقال.

المصدر : WELT

شام تايمز

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