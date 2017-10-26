ألمانيا : القبض على ” عامل بريد سوري ” متهم بسرقة محتويات الطرود و تسليمها فارغة !

ضبطت الشرطة الألمانية عامل توصيل بريد سوري، متهم بفتح الطرود البريدية وسرقة محتوياتها.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية،إن العديد من الزبائن في هامبورغ قد تلقوا طروداً فارغة، وتم تحديد الجاني، وهو موزع بريد سوري يبلغ من العمر 23 عاماً.

ولدى تفتيش سيارته في حي أوهلزدورف في هامبورغ، عثر فيها على محتويات طرود كان قد سرقها، ومن أهم تلك البضائع، الأجهزة الإلكترونية.

وذكرت مجلة “فوكوس” الألمانية، أن الشرطة ألقت القبض على الشاب يوم الخميس الماضي (20/10)، وأجرت إدارة التحقيقات الجنائية التحقيقات الأولية.

وتبين من خلال التحقيقات أن الشاب لا يملك رخصة قيادة سارية المفعول، وقد أخلي سبيله بعد التحقيقات، على أن تجري التحقيقات النهائية في المكتب الإقليمي للتحقيقات الجنائية.

ومن المنتظر أن يتم استئناف التحقيق حول العدد الدقيق للطرود المفتوحة والمسروقة، ومقدار الأضرار المادية.

المصدر : FOCUS

شام تايمز

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