طفل أمريكي ينام 11 يوماً متتالية دون معرفة السبب

استفاق طفل أمريكي من سباته العميق الذي استمر 11 يوماً، دون أن يعرف الأطباء السبب الذي جعله ينام كل هذه المدة.

بعد أن حضر حفل زفاف خالته في اليوم السابق، توقعت والدة إيت شو البالغ من العمر 7 سنوات، أن يتأخر في النوم، لكنها لم تكن تتخيل، أن تمتد فترة نومه إلى 11 يوماً متتالية، بحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية، وعندما استيقظ أخيراً، كان يعاني من صعوبات في الكلام والحركة، لكنه حقق تقدماً جيداً مع الوقت، وفي طريقه إلى التعافي بشكل كامل.

وحاولت والدة شو إيقاظه عدة مرات، لكنه لم يبق مستيقظاً لوقت طويل، وعلى الرغم من أنه فتح عينيه عدة مرات، إلا أنه لم يكن واعياً لما يدور من حوله، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وتقول والدة شو “لقد كان رائعاً في الحفل، وسرق الأضواء من الجميع. واستطاع أن يأخذ العروس بعيداً عن عريسها، لكنه نام في اليوم التالي، وحاولت إيقاظه مرات عديدة، لكنه كان يعود للنوم كل مرة. كان الأمر مرعباً للغاية”.

وبعد أن أدركت وجود مشكلة ما، عرضت والدة شو طفلها على الطبيب، الذي أحاله على الفور إلى المستشفى، لكن جميع الفحوصات والتحاليل، أظهرت أنه كل شيء كان على ما يرام.

وبعد 11 يوماً من السبات، استفاق شو أخيراً، على الرغم من أن الأطباء لم يتمكنوا من حل لغز حالته الغريبة، وتركز أسرته في الوقت الحالي، على شفائه بشكل كامل.

شام تايمز

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