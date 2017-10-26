تركيا : سيارة تصدم خمسينياً سورياً كان يبيع عبوات مياه في الشارع و تتسبب بوفاته

توفي خميسني سوري جراء حادث سير، في مدينة أضنة، جنوبي تركيا.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية، أن السوري (لم يذكر اسمه) كان يعمل ببيع زجاجات المياه في منطقة يورغير، عندما صدمته سيارة تحمل الرقم (01 PY 730) كان يقودها التركي مظفر .أ، مما أدى إلى إصابته إصابة بليغة.

وحضرت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث، وقامت بنقل المصاب السوري إلى المستشفى إلا أنه توفي متأثراً بحجم إصابته.

واعتقلت الشرطة السائق التركي، و ما تزال عملية التحقيق مستمرة.

شام تايمز

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