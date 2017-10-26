أكثر من مليار شخص في العالم لا يملكون هوية رسمية !

كشفت مجموعة «البنك الدولي» أن أكثر من 1.1 مليار نسمة على مستوى العالم ليس لديهم وجود رسمي بسبب عدم امتلاكهم هوية ثبوتية، وأن الشباب محرومون من حقوقهم في الحصول على خدمات صحية والتعليم، وهم أيضا ضحايا لأسوأ اعمال العنف.

وقال «البنك الدولي»، الذي أطلق برنامج «تحديد الهوية من أجل التنمية» (آي دي فور دي) وفق ما ذكر راديو «أفريقيا 1» إن بين «الأشخاص غير المرئيين الذين يعيشون أساسا في أفريقيا وآسيا، اطفال لم يتم تسجيلهم منذ ولادتهم ويمثلون أكثر من ثلث الاشخاص غير المرئيين»

وأوضح أن المشكلة «حادة بوجه خاص» في المناطق الجغرافية المتأثرة بالفقر والتمييز العنصري والأوبئة والصراع المسلح.

من جهتها، أكدت المسئولة عن البرنامج فيجايانتي ديساي، أن الأسباب متعددة، وعلى رأسها المسافة التي تفصل الاشخاص عن خدمات الدولة في الدول النامية، مشيرة إلى أن البنك يعترف بأن نظم تحديد الهوية المركزية قد تعرض الفئات الضعيفة للمخاطر إذا ما أسيئ استخدام بياناتها.

واضافت أن البرنامج يتوخى الحذر. مشددة على ضرورة وضع إطار تشريعي لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية.

يذكر أن مجموعة «البنك الدولي» أطلقت المبادرة، لأنها تشكل تحدياً كبيراً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل وجود نحو 1.5 بليون شخص في دول العالم النامية من لا يمتلكون وثائق إثبات للهوية، وفق بيانات البنك لعام 2016، ما يخلق عقبة تحول دون مشاركتهم الكاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

(أ ش أ)

شام تايمز

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