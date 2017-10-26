الصين تطلق سراح بائع كتب سويدي نشر كتباً عن الرئيس و الحزب الحاكم

قالت وزارة الخارجية السويدية إن الصين أبلغت السويد أنها أطلقت سراح بائع كتب احتجز لنشره كتباً عن الحياة الشخصية للرئيس شي جينبينغ وغيره من زعماء «الحزب الشيوعي».

واختطف كوي مين هاي، وهو سويدي مولود في الصين، في تايلاند أثناء عطلة عام 2015. وكان ضمن خمسة من بائعي الكتب من هونغ كونغ اختفوا في 2015 وظهروا في ما بعد قيد الاحتجاز في الصين. وعاد الأربعة الآخرون إلى هونغ كونغ.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية صوفيا كارلبرغ «أبلغتنا السلطات الصينية أنه أطلق سراح كوي مين هاي في الصين». ولم تذكر مزيداً من التفاصيل.

وحصل كوي مين هاي على جائزة عن حرية التعبير وحرية الصحافة هذا العام من منظمة «بابليكيستكلوبن» الإعلامية السويدية.

(REUTERS)

شام تايمز

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