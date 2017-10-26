جورج كلوني : زوجتي تعرضت للتحرش الجنسي

كشف الممثل الأمريكي جورج كلوني أن زوجته المحامية الحقوقية أمل علم الدين تعرضت للتحرش الجنسي في عملها، وذلك بعد ما ذكره المنتج هارفي واينتستين بأنه قام بالتحرش بعدد كبير من الممثلات.

وقال كلوني “56 عاما” في برنامج (إنترتانمت تونايت):”زوجتي أمل “39 عاما” تعرضت لمثل هذا النوع من المواقف أيضا أثناء عملها في القانون”، مضيفا “التحرش مشكلة تحدث في كل مكان، ويجب مواجهتها كونها مشكلة تواجهنا جميعا”.

واعترف الممثل مات ديمون أنه كان على علم بأن هارفي تحرش بالممثلة جوينيث بالترو قبل أن يسطع نجمها بعد قيامها ببطولة فيلم ” ايما ” عام 1996.

وقال “لقد علمت بقصة جوينيث من الممثل بن أفليك الذي كان على علاقة بها بعدما انفصلت هى والممثل براد بيت”، مضيفا “لم أتحدث مع جوينيث بهذا الشأن، ولكن بن أخبرني أنها توصلت معه لتفاهم وأنه يعاملها الآن باحترام”.

وكانت جوينيث قد كشفت أن هارفي تحرش بها قبل أن تصبح نجمة مشهورة، مضيفة أنها في ذلك الوقت كانت على علاقة بالممثل براد بيت.

ويذكر أن شركة الإنتاج التي أسسها هارفي مع شقيقه قامت بفصله بعد هذه الفضيحة.

(DPA)

شام تايمز

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