السعودية : عريس يقاضي أحد المدعوين لزفافه بعد أن أهداه ريالين فقط !

رفع مواطن في السعودية، دعوى قضائية، ضد أحد المدعوين لحضور حفل زفافه، بعدما أهداه ظرفاً فيه مبلغ مالي متواضع كهدية زفاف.

وقالت وسائل إعلام سعودية، إن المدعو قدم مغلفاً يحتوي على ريالين فقط، في ما يعرف بـ”الرفد” (نقوط)، حيث اعتبر العريس ذلك إهانة له.

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن العريس قوله إن الضيف المدعو لم يكتف بذلك فقط، بل إنه كتب عبارة: “هذا قدرك عندي .. وهذا كثير عليك”، مبيناً أن هذا تصرف مهين وغير لائق.

واستدعت النيابة العامة الضيف المتهم الذي أقر بما فعل، مبرراً تصرفه بأنه لا يستطيع تقديم أكثر من ريالين للعريس بسبب ظروفه المادية، وأكد أنه لا توجد مشكلة بينه وبين العريس.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة الإساءة للعريس وتقديم ورقة له تحتوي على ألفاظ غير لائقة، واعتبرت ما قام به محرماً شرعاً، وطالبت بإثبات الإدانة وإصدار عقوبة تعزيرية في الحق الخاص والحق العام، كما أحالت الدعوى لجهات الاختصاص للفصل فيها.

شام تايمز

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