تركيا : انتحار خمسيني بطلقة بالرأس خلال بث مباشر على فيسبوك لخطبة ابنته دون إذنه !

انتحر خمسيني تركي بإطلاق النار على نفسه، في بث مباشر على فيسبوك، بمدينة قيصري، في تركيا، بسبب خطبة ابنته دون إذنه.

وتداولت وسائل إعلام تركية وعالمية الخبر على نحو واسع، ونشر المقطع المصور الذي يظهر الرجل وهو يضع المسدس في رأسه.

وقال الأب “أيهان أوزون” (54 عاماً)، خلال البث المباشر: “في أسعد يوم بحياة ابنتي (يوم خطبتها)، اتصلوا بي وقالوا تعال لزيارتنا يا أبي واحتفل معنا، لم يسألوا عني ولم يعاملوني كرجل، وتقمص والد زوجتي دوري كأب ووافق على زواج ابنتي دون أن يكون له الحق بذلك.

وأضاف: “كنت منتظراً دعوتي من قبل عائلتي وابنتي لأكون معهم، قد يقول البعض أنني استعرض، لكنني لا أرغب بأن يتعرض أحد لما تعرضت له، وسأنهي حياتي بهذا المسدس”.

وقام أوزون بشتم عائلته، وطلب من ابنته ومن تسبب له بالأذى بعدم حضور جنازته، ثم قال: “أنا راحل .. إلعنوا أنفسكم”، ثم أطلق النار على نفسه.

وخلال البث المباشر، حاول عدد من أصدقائه وأفراد عائلته ثنيه عن الانتحار عبر التعليقات، إلا أنه لم يستمع لهم.

شام تايمز

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