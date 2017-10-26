تعاونت مع صديقة أخرى و استأجرت رجالاً لمساعدتها .. ألمانيا : محاكمة امرأة انتقمت من زوجها السابق باختطافه و تركه عارياً في غابة !

ينظر القضاء الألماني في مدينة فرانكفورت (أودر)، في قضية امرأتين انتقمتا من صديقهما السابق، حيث قامتا باختطافه وإذلاله، وتركه عارياً في الغابة.

وقال موقع مجلة “شبيغل”، أول أمس الإثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن امرأة تبلغ من العمر 39 عاماً، مثلت أمام المحكمة الابتدائية في فرانكفورت (أودر)، بتهمة قيامها، بمشاركة امرأة أخرى، بترك شريكها السابق عارياً في غابة بالقرب من العاصمة برلين.

وبررت المرأة فعلتها بالقول إنها كانت عملاً عفوياً وغير مخطط له، فيما لم تستجوب المحكمة بعد المرأة الثانية، وهي صديقة سابقة للضحية، وشريكة في الحادثة.

وأضافت “شبيغل” أن الادعاء العام مقتنع بأن الامرأتين قامتا في شهر آذار من عام 2015، بالتربص بصديقهما السابق في منطقة تسبرنيك (بلدية بانكيتال)، القريبة من برلين.

وبعدها تم دفعه إلى سيارة نقل، وانطلقتا به إلى غابة، وطلبتا منه أن يعد للمائة، قبل أن يتركاه في الغابة وحيداً.

وأفاد الادعاء أن أربعة أشخاص شاركوا في هذه الجريمة، استعانت بهم الامرأتان، وأضاف بأنهم هددوا الضحية البالغ من العمر 45 عاماً بإطلاق النار عليه إذا أسرع بالعد، وقاموا بضربه أيضاً.

ووجه الادعاء العام للمشاركين (مجهولو الهوية) تهمة الاشتراك في جرم حجز الحرية، والتسبب بأذى بدني خطير.

وبحسب الامرأتين فقد شعرتا بأن الرجل (الضحية) يضايقهما، وقالت الزوجة الأولى السابقة إن علاقتهما كانت مطبوعة بالعنف، وبعد الانفصال، كان الرجل يضايقها بالاتصالات الهاتفية، ويطاردها.

وأضافت: “لقد كان يعرف دائماً أين أكون”، وهذا ما جعلها تعيش في حالة خوف، لكنها لم تتقدم بشكوى ضده، لاعتقادها أن لا فائدة من ذلك، وتابعت: “أنا أريد منه فقط أن يتركني وشأني”.

وفي يوم الحادثة، انطلقت الزوجة السابقة مع الصديقة الأخرى للتحدث مع الضحية، وفي أحد موقف السيارات التقوا، وصعد الرجل إلى سيارة النقل الصغيرة.

وفي السيارة قام الأشخاص الذين استأجرتهم الضحية بضربه وركله، وتقييده وعصب عينيه وفمه بشريط لاصق.

وذكرت المتهمة أنه في طريق العودة من الغابة، لم يجر أي حوار بينها وبين أولئك الأشخاص، وأضافت أن “الرجال خرجوا من السيارة واختفوا”، لكن القاضي أولريش كاركمان، رئيس المحكمة، قال إنه لا يصدقها.

وكان الرجل العاري، وفقاً للاتهام، قد استطاع أخيرا أن يوقف سائق سيارة في منطقة ريفية، ولم يجد سوى كيس قمامة يستر به نفسه.

المصدر : Spiegel

شام تايمز

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