موظفة روسية تتعرض للاغتصاب من زميلها في شرم الشيخ

تعرضت فتاة روسية تعمل بإحدى الفنادق الشهيرة في مدينة شرم الشيخ المصرية للاغتصاب من قبل زميل لها، استدرجها خلال احتفالهما بعيد ميلادها.

وتلقى مدير أمن جنوب سيناء، اللواء صبري الجمال، بلاغا بالواقعة التي كشفت التحقيقات تفاصيلها، إذ تبين أن الجاني توجه إلى مسكن زميلته الموظفة الروسية وتُدعى “ماريا”، لتهنئتها بمناسبة عيد ميلادها، وبعد سماحها له بالدخول إلى مسكنها أصر على إعداد عصير لها، وضع داخله أقراصا مخدرة ثم ارتكب جريمة اغتصابها.

وبينت التحقيقات أيضا أن المتهم حاول أثناء اغتصاب الضحية خنقها لإخفاء جريمته، وأنها رغم محاولاته ظلت على قيد الحياة، وأبلغت عنه بعد نقلها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأثبت التقرير الطبي للمستشفى واقعة الاغتصاب، وتبين بالتحاليل وجود آثار مادة مخدرة في دم المجني عليها، كما أكدت آثار الجروح برقبتها تعرضها لمحاولة خنق.

ألقي القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة تحت رقم 8265 جنح شرم الشيخ، فيما أمرت النيابة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بحسب ما أفاد موقع “مصراوي”.

شام تايمز

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