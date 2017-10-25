بالفيديو … شخص يرمي ترامب داخل الكونغرس بأعلام روسية ويصفه بـ”الخائن”

تمكن شخص من الاقتراب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، داخل مبنى الكونغرس رغم الاجراءات الأمنية المشددة، ورماه بأعلام روسية صغيرة.

وصاح الرجل بالرئيس الأمريكي وهو على بعد أمتار منه “ترامب يعني الخيانة”، إلا أن ترامب أكمل طريقه بشكل عادي.

وأضاف الرجل بعد أن القى عناصر شرطة مبنى الكابيتول القبض عليه بهدوء “هذا الرئيس تآمر مع عميل للحكومة الروسية لسرقة الانتخابات”.

وكان الرجل يقف بجوار الصحفيين الذين كانوا يغطون زيارة ترامب إلى أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين خلال غداء أسبوعي لهم، قبل أن يقوم بفعلته.

ووفقا لقناة “CBS”، قدم الرجل المحتج نفسه على أنه راين كلايتون من منظمة تدعى “أميريكانز تاك أكشن” التي تطالب بإقالة ترامب. وهو سبق أن وزع أعلاما روسية خلال مؤتمر لترامب قرب واشنطن، كام قام بالقاء أعلام روسية أيضا على صهر ترامب (زوج إيفانكا) في الكونغرس في يوليو/ تموز الماضي.

والمعروف أن هناك تحقيقات عدة قائمة في الكونغرس، ومن قبل المحقق العام الخاص روبرت مولر حول تدخل روسي محتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة التي جرت عام 2016، خصوصا حول احتمال وجود اتصالات بين فريق ترامب ومسؤولين من روسيا.

وكانت روسيا نفت مرارا وتكرارا أن تكون قد تدخلت بأي شكل من الأشكال في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

شام تايمز

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