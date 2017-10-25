بالفيديو .. حارس منتخب البرازيل يتعرض للسطو

تعرض حارس البرازيل جيفرسون لعملية سطو مسلح على أحد الشوارع في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وذكرت وسائل اعلام ان ثلاثة مسلحين مقنعين هاجموا سيارة جيفرسون وأجبروه على الترجل منها وقاموا بسرقة السيارة والفرار لجهة مجهولة.

ووثقت إحدى كاميرات المراقبة الموجودة في شارع إينجينهو الواقع في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية هذه العملية التي طالت سيارة اللاعب، حيث أظهرت رجل يلوح بسلاحه تجاه الحارس جيفرسون، فيما خرج رجلان من السيارة وقاما بإخراج اللاعب من سيارته بالقوة، وهدداه بالسلاح قبل أن يلوذوا جميعهم بالفرار.

وجيفرسون ليس الوحيد الذي تعرض للسرقة هذا العام، حيث تعرض لاعب “ليفربول” الإنجليزي، لسرقة محتويات شقته في مدينة زغرب الكرواتية وهو نائم، و حصل اللصوص على الأموال والمجوهرات والمقتنيات الثمينة التي كان يحتفظ بها.

لمشاهدة الفيديو اتبع الرابط :

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes