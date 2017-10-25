للشمندر فوائد عديدة .. اكتشف ماهي؟

يعتبر الشمندر من الخضروات الغنية بالمعادن والفيتامينات وذلك لاحتوائه على حمض الفوليك وأيضا فيتامين (ب)، الذي له دور أساسي في تكوين كريات الدم الحمراء.

ونقلت وسائل اعلام عن الباحثة في مجال التغذية كارين ريمان ان “الشمندر يحتوي ايضا على مادة البيناتين و هي المادة الملونة في الشمندر وتستخدم كمادة لإضفاء اللون على المربى أو الصلصة أو الحلويات”.

واضافت ريمان ان “الشمندر يستخدم ايضا كمضاد للأكسدة، حيث يحمي الخلايا من المؤثرات الضارة، ويحتوي على مركبات عضوية تقي من الإصابة بالسرطان وتقلل من الإصابة بأمراض القلب”.

واظهرت دراسات ان عصير الشمندر مفيد جداً، إذ أن نصف لتر من عصير الشمندر يخفض من ضغط الدم بعد نصف ساعة من تناوله، وهذا التأثير الإيجابي لا يأتي من المادة الملونة أو الفيتامينات، وإنما من النيترات ، إذ تنتقل عبر الأسمدة إلى النبات .

وافادت الدراسات انه من ناحية أخرى، هناك آثاراً صحية إيجابية للنيترات، إذ يمكنها توسيع الأوعية الدموية وبذلك ينخفض مستوى ضغط الدم، ولكن بتناول الكمية الصحيحة.

يشار الى ان خبراء التغذية ينصحون بتناول قطعة من الشمندر لانها تساعد على زيادة مستوى الطاقة في الجسم ويخفض ضغط الدم ويقلل من آلام التهاب المفاصل، كما انه من الخضروات التي عرفت قديما باستخدامها كمنشط جنسي

شام تايمز

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