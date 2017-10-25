طفل سوري مبتكر يحرز المركز الأول في استراليا

للتميز والابداع السوري طريق يجتاز الحدود والأعمار ويحمل الهوية، ففي فيكتوريا الاسترالية حصل الطفل السوري باسل نضال اليوسف على المرتبة الأولى كأفضل اختراع لتقديمه ابتكار ليد صناعية متحركة بجميع الاتجاهات.

باسل ابن الـ 14 ربيعا صمم يدا تتحرك 360 درجة موصولة بدارات الكترونية تدار عن طريق جهاز تحكم قادر على تحريكها في جميع الاتجاهات ليشارك بها في مسابقة تقام على مستوى المدارس الإعدادية في الولاية محرزا المركز الأول كأفضل ابتكار مقدم.

وحول سبب اختيار الفكرة يقول باسل لموقع سانا الالكتروني إنه رغم صغر سنه وبعده عن الوطن الأم سورية إلا أنه لا يستطيع أن يكون بعيدا عن آلامها وجراحها مضيفا “اخترت هذا الابتكار وكان مقصدي أبعد من المسابقة وهو أن أساهم بخدمة الوطن وأهله”.

وتمنى باسل أن تتعافى سورية وأن تبقى بلد المحبة والسلام معربا عن أمله في أن يكون جزءا من المنظومة العلمية الفاعلة والمبتكرة في الوطن.

وعن شخصية واهتمامات باسل يتحدث والده نضال قائلا: منذ صغره كان مولعا بالالكترونيات وطريقة عملها فقد كان يقضي وقته بالبحث والقراءة عن كل ما يخص علم الفيزياء وهذه المرة لم تكن لديه أي صعوبات وذلك بسبب إلمامه وتمكنه من فهم الية العمل، مشيرا إلى أن باسل لاعب جمباز على مستوى استراليا وبطل ولاية فيكتوريا ولديه تجارب أخرى يطمح في تحقيقها وتنفيذها.

مها الأطرش – سانا

شام تايمز

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